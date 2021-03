Raed Arafat, despre o eventuala carantinare a Capitalei: "Noi nu dorim acest lucru, speram sa nu ajungem acolo"

Criza locurilor de la ATI

Raed Arafat a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca situatia din Bucuresti este monitorizata, incidenta fiind in usoara scadere, de la 3,98 la mie la 3,88 la mie in cursul zilei de luni."La acest moment monitorizam. La acest moment alte masuri nu sunt prevazute", a declarat Arafat.Intrebat despre o eventuala carantinare a Capitalei, Arafat a afirmat: "Noi nu dorim acest lucru, speram sa nu ajungem acolo. Mai este o cale pana acolo, dar acest lucru depinde de noi toti. Revin cu apelul sa respectam regulile toti".In Bucuresti nu mai sunt locuri libere la sectiile de terapie intensiva, potrivit medicului Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Problema cea mai mare e in Capitala, a explicat doctorul, adaugand ca sunt cateva zeci de locuri disponibile la sectiile ATI din tara, iar situatia este mereu in dinamica."Ajutor din afara tarii nu avem ce sa cerem", a spus doctorul Raed Arafat, punctand ca se cauta variante pentru a se face o redistribuire a personalului medical deja existent pentru sectiile de ATI."Unele spitale care au reluat activitatile vor trebui sa se adapteze la noile conditii. Se cauta solutii suplimentare. La Bucuresti noi am adus prima unitate mobila de terapie intensiva la Spitalul Sfantul Ioan si vom mai aduce inca una la Spitalul Victor Babes. Stim ca conditiile nu sunt la fel de bune ca cele dintr-o sectie interioara dar e mai bine decat sa nu fie pe astfel de sectii", a completat Raed Arafat.