Raed Arafat, despre o relaxare totala: "Nu putem sa zicem ca am ajuns la faza in care sa spunem ca totul este ok"

"Daca spune cineva ca am trecut cu totul si ca totul este ok, acel cineva nu este informat. La acest moment, inca situatia este sub control, mai bine decat inainte, dar nu putem sa zicem ca am ajuns la faza in care sa spunem ca totul este ok si nu mai avem raspandire, nu mai avem infectare, nu mai avem persoane care sa se infecteze in comunitate, nu mai avem focare", a declarat Raed Arafat, luni seara, la TVR.Arafat a spus ca inca sunt focare, in mai multe judete, fie la azile de batrani, fie in zone industriale, fie in serviciile medicale. "Deci exista inca si numarul cazurilor totusi nu s-a stabilizat, pentru ca in loc sa avem o scadere continua, ati vazut ca am avut si cresteri, si cresteri semnificative", a afirmat el, mentionand ca in ultimele zile au fost pozitive 2% din testele facute, apoi 3%, iar luni 4%.El a spus ca mai sunt cinci-sase zile in care se evalueaza efectele relaxarii de pana acum."O relaxare totala ce inseamna: ne intoarcem la cinematografe, la teatre, la sport cu spectatori in spatii inchise, in spatii deschise, la restaurante, asta inseamna revenire totala. Cine isi asuma acest lucru? Eu, ca persoana, poate sa fie decizia oricat sa fie, ca noi putem merge la cinematograf sau la teatru si sa fie plin, eu n-am sa ma duc, de exemplu, pentru ca stiu ca exista un risc inca", a continuat el.Arafat a mentionat ca masurile care vor intra in vigoare vor tine de cont de evolutia pana la sfarsitul acestei saptamani."Daca situatia nu este stabila, unele masuri trebuie sa se prelungeasca. Nu putem renunta la masti, nu putem renunta la anumite masuri inca de restrictie care vor trebui sa fie in continuare aplicate. Locurile unde vin foarte multi in zone inchise, asta nu trebuie sa fie permis, cum o sa facem acest lucru? Daca sunt solutii, e foarte bine, dar care sunt solutiile?", a spus seful DSU.Arafat a explicat ca trebuie vazut cum se vor implementa masurile care rama in vigoare dupa 15 iunie. "In baza acestui lucru, este posibil sa avem nevoie de o baza legala care sa ne oblige sa o luam pentru a merge mai departe", a afirmat el.Intrebat daca este de acord cu prelungirea starii de alerta pentru 30 de zile, el a raspuns: "Poate ca este o solutie normala in situatia in care nu am incheiat inca problema acestei epidemii si acestui virus. Deci este clar ca luarea unei masuri de prelungire si discutia intre lumea politica, trebuie sa se discute, eu sunt convins ca in final se va ajunge, cand se pun cartile de masa, se pun datele pe masa, va intelege toata lumea ca lucrurile inca nu s-au terminat. (...) Eu nu cred ca inca am terminat".El a spus ca din punctul sau de vedere trebuie sa continuam cu o modalitate de a putea coordona si lua masuri."Acest lucru la acest moment ni-l permite statea de alerta. Din data de 15 cum o sa lucram mai departe? E un semn de intrebare. Si atunci trebuie analizata situatia, cel mai probabil starea de alerta ne-a permis sa facem un lucru, sa-l facem mai departe, poate ca nu cu toate restrictiile in ea, cu mai putine restrcitii (...) dar permitand anumite masuri sa fie luate. Daca nu va fi starea de alerta, trebuie sa vedem care va fi modalitatea. Daca lasam totul si spunem ca totul se intoarce la normalitatea de inaintea virusului, eu cred ca aicea comitem o greseala majora si care s-ar putea sa o platim foarte serios", a avertizat Raed Arafat.