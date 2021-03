Raed Arafat, mesaj dur pentru protestatari: "Realitatea din Romania este alta din punct de vedere a pandemiei. Ieri am avut 52 de pacienti care asteptau sa fie internati"

"Nimeni nu stie unde putem sa ajungem"

"Realitatea din Romania este alta din punct de vedere a pandemiei", spune Arafat."Nu am ce sa comentez, decat ca protesteaza si vin cu puncte de vedere pe care trebuie sa le probeze. Realitatea din Romania este alta din punct de vedere a pandemiei", a declarat, luni seara, la Digi 24, Raed Arafat. Seful DSU a prezentat evolutia cifrelor in ultimele saptamani si a aratat ca Romania a intrat in valul al treilea al pandemiei cu mai multe paturi de ATI pline, fata de valul doi."Daca luam cazurile active 77.082 cazuri. Unde eram in 5-6 martie: la 47.000. In 28 feb - 41.000. La 34.000 am ajuns la 4 februarie. Azi suntem mai mult decat dublat ca si cazuri si poate lua o tendinta de crestere daca nu respectam regulile", a mai afirmat Arafat. "Cei care urla sa ne spuna cum vad ei lucrurile" , a adaugat seful DSU.Mii de persoane protesteza, luni, in intreaga tara, fata de noile restrictii impuse de Guvern. La proteste se cere inclusiv demisia lui Raed Arafat.Seful DSU, Raed Arafat a precizat, luni seara, la postul B1 TV de data aceasta, ca masurile luate in acest moment sunt echilibrate. Acesta mai spune ca daca nu vor fi respectate, "nimeni nu stie unde putem sa ajungem'"."La inceputul pandemiei, in starea de urgenta au fost masuri mai dure pana am vazut cum evolueaza si care este situatia. Acum masurile sunt mai echilibrate si noi speram sa ne oprim cu masurile aici. Sunt zone mai mici care necesita poate si carantinare, asta decid Directiile de Sanatate Publica. Eu doar semnzez ordinele pe baza deciziilor pe care le primesc de la DSP, INSP si de la Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.Daca respectam masurile actuale, e posibil sa reusim sa controlam situatia fara sa luam alte masuri. Daca nu respectam masurile actuale, le consideram exagerate si le combatem, nimeni nu stie unde putem sa ajungem", a spus seful DSU."Suntem aproape de 1.400 de cazuri la ATI. Ieri am avut 52 de pacienti intubati care asteptau sa fie internati. Am reusit sa crestem numarul paturilor. Nu vrem sa asteptam sa ajungem in situatia ca pacientii sa astepte in ambulante, in fata spitalelor", a spus Raed Arafat.