Raed Arafat, despre riscurile pelerinajelor: Oamenii care vor urca in autocare, indemnati de oricine, trebuie sa stie ca persoana respectiva nu da doi lei pe viata lor

Doar iesenii

Secretarul de stat a insistat ca viata oamenilor va fi pusa in pericol in astfel de situatii, deoarece riscul de infectare cu coronavirus e mare. Arafat a mai sustinut ca persoanele care ii indeamna pe altii sa nu respecte regulile "nu tin nici 1% la binele lor"."Eu sper ca lumea sa fie inteleapta in final, sa lase la o parte toate indemnurile care sunt impotriva acestor masuri, sa-i lase la o parte pe cei care le spun ca nu e nicio problema. Oamenii astia, credeti-ma, nu tin nici 1% la binele lor. Asta e problema!", a declarat Raed Arafat, pentru B1 TV. Intrebat la cine anume se refera, secretarul de stat a raspuns: "Indiferent... E plin Facebook -ul de comentarii, una alta. In momentul in care le spui oamenilor:, inseamna ca-i indemni sa-si puna viata lor in pericol. Fara sa vorbesc de o persoana sau alta, ca e plin pe Facebook!".Arafat a spus apoi ca persoanele care ii vor indemna pe credinciosi sa mearga in pelerinaje, contrar deciziilor autoritatilor, "nu dau doi lei" pe vietile acestor oameni."Regula care e stabilita prin Comitetul National pentru Situatii de Urgenta e ca deplasarea la pelerinaje nu e permisa. Daca acest lucru se va intampla, contrar regulii, vor fi luate masuri ca sa se stopeze aceasta miscare, pentru ca riscul e foarte mare. Oamenii care vor urca in autocare, indemnati de oricine, nu ma intereseaza cine, ca sa mearga cateva ore pana la destinatie si inapoi cateva ore sa se intoarca, trebuie sa stie ca persoana care ii indeamna sa faca acest lucru nu da doi lei pe viata lor, pentru ca ii pune in pericol! Asta trebuie sa se inteleaga", a insistat Raed Arafat.Raed Arafat a anuntat, luni seara, ca la evenimentele organizate cu prilejul diverselor sarbatori religioase vor putea participa doar persoanele care au domiciliu sau resedinta acolo.Asta inseamna ca la pelerinajul la moastele Sfintei Parascheva vor putea participa doar iesenii."Ni s-ar fi parut normal ca si autoritatile sa mizeze pe un comportament responsabil al credinciosilor, in continuarea aceleiasi increderi cu care au fost investiti, in calitatea lor de cetateni, la recentele alegeri locale", a reactionat Mitropolia Moldovei si Bucovinei.