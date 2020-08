Raed Arafat: "Eu as impune si niste reguli in casa, mai ales daca sunt persoane in varsta"

Secretarul de stat a recomandat ca, pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2, copiii sa nu interactioneze direct cu bunicii."Eu as impune si niste reguli in casa, mai ales daca sunt persoane in varsta, bunici, etc. As pune niste reguli in casa pentru urmatoarele luni, chiar daca nu sunt reguli oficiale, sunt recomandari, familiile poate ca le adopta sau nu, dar regula este copilul sa nu interactioneze direct cu bunicii, nu va fi usor, dar e o regula care trebuie sa fie. (...) Pericolul real asupra copiilor este minimal, pentru ca boala asta se intampla sa nu aiba un impact grav asupra copiilor si pana acum acestea sunt datele, nu se schimba. Este un procent infim de cazuri in lume in care copiii au fost afectati mai serios, in rest nu. La acest moment noi nu vorbim de un pericol asupra copiilor. Pericolul este cand se intorc acasa si sa ajunga sa transmita catre bunici", a afirmat seful DSU, la postul Digi 24. Raed Arafat a subliniat ca trebuie clarificate lucrurile in ceea ce priveste inceperea noului an scolar si ca intrebarile unor profesori si parinti, care nu au inteles cu precizie in ce conditii va fi reluata activitatea in unitatile de invatamant, sunt legitime.El a mentionat ca este de datoria reprezentantilor scolilor sa discute cu parintii si sa le explice acestora care sunt masurile luate pentru protejarea copiilor.Seful DSU a subliniat, totodata, ca in contextul unor cazuri de infectare, unele scoli ar putea fi inchise pentru perioade scurte de timp.