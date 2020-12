Raed Arafat: Incepem de joi distribuirea primelor 300.000 de teste rapide de antigen la nivel national

Arafat a explicat ca la nivel european este luata in calcul posibilitatea ca testele rapide antigen sa devina instrument de diagnosticare, iar in cazul in care acestea arata prezenta bolii sa nu mai fie nevoie de confirmarea prin test PCR. Arafat a afirmat ca a scazut numarul testelor PCR facute la cerere, intrucat unele persoane si-au cumparat teste rapide pentru a se testa singure."Unde au scazut testele, mai mult este partea de teste la cerere. Partea de testare a simptomaticilor, a persoanelor care trebuie sa fie testate, asta nu are cum sa scada pentru ca daca esti simptomatic, ai nevoie de test", a spus el."De maine incepem distribuirea primelor 300.000 de teste rapide de antigen la nivel national din cele trei milioane care s-au contractat. Saptamana viitoare vom distribui inca o transa. Asta inseamna ca la nivel de servicii de urgenta , camere de garda, spitale, poate chiar la nivelul serviciilor de ambulanta o sa incepem sa dam aceste teste, posibilitatea de a testa si de a obtine un rezultat rapid va fi mult mai mare. Deci testarea va fi mai intensa, mai frecventa, poate si mult mai mare decat sa recoltezi si astepti PCR-ul", a declarat Raed Arafat, miercuri seara, la Digi 24.El a precizat ca exista "o structura logistica de repartitie" a acestor teste, precizand ca primele 300.000 de teste, care fac parte din stocul strategic, vor fi distribuite pana sambata. Raed Arafat a spus ca nu vor fi testate cu testele rapide antigen decat persoanele care prezinta simptome."Nu testam asimptomatici. (...) Saptamana viitoare, din ce am discutat cu domnul ministru Tataru, vom incepe sa dam si serviciilor de ambulanta, si atunci cand te duci la un suspect, la un simptomatic, atunci da, poti sa faci testul. Deci sa inteleaga lumea: nu vom face teste la cerere, la telefon, sa vina ambulanta sa ma testeze. Exclus. Daca ne chemi si vedem ca nu ai simptome, nu te testam, pentru ca asta inseamna ca pui sistemul de urgenta sub presiune", a explicat seful DSU.Raed Arafat a mai spus ca exista, la nivel european, discutii ale specialistilor in care se ia in calcul ipoteza ca testele rapide sa fie folosite ca instrument de diagnosticare, fara a mai fi nevoie de confirmarea prin test PCR."Din ce stim sunt discutii la nivelul Comisiei Europene, la nivelul specialistilor, de a recunoaste testul de antigen rapid ca egal cu testul PCR si sa nu mai trebuiasca sa confirmi, ceea ce va face lucrul si mai usor", a adaugat Arafat. El a oferit si o explicatie pentru scaderea numarului de teste facute."Ca sa clarificam: nu m-am ocupat de politica testarior sau de teste, dar pot sa va spun anumite aspecte. Unde au scazut testele, mai mult este partea de teste la cerere. Partea de teste a simptomaticilor, a persoanelor care trebuie sa fie testate, asta nu are cum sa scada, pentru ca daca esti simptomatic, ai nevoie de test. Intre timp au aparut testele rapide. Clar ca unele persoane, din ce stim, achizitioneaza teste rapide si se testeaza singuri. Stim inca ca unii care achizitioneaza teste rapide si vad ca iese pozitiv, unii se izoleaza la domiciliu - speram ca se izoleaza la domiciliu -, dar nu anunta acest lucru decat daca apar simptome", a afirmat Arafat.