Raed Arafat: "Nu pot sa recomand deschiderea restaurantelor. Risc zero nu exista"

Virusul ar putea reveni in forta

"Pandemia nu a trecut si s-ar putea chiar sa ne trezim ca nici macar nu am vazut ce e mai rau din aceasta pandemie. Adica poate lucrurile sa devina si mai rele. La iarna sa fie mai rau. Aparitia si a virozelor inseamna si dificultati in diagnosicare. Se poate ca unii sa le aiba pe amandoua, de asta recomandam vaccinarea impotriva gripei sezoniere.Nu avem deocamdata o descrestre evidenta. La orice moment se poate ajunge la mai rau si la o crestere, mai ales daca nu se respecta regulile. Acum vedem o scadere, dar e posibil ca in timpul toamnei, cand revin oamenii la serviciu, scoli, vor duce la o crestere.", a declarat seful DSU, la B1TV Seful DSU sustine ca autoritatile se pregatesc pentru ca in tomana si iarna virusul sa aiba un efect mai mare decat pana acum, motiv pentru care trebuie intarita capacitatea ATI."Ne asteptam ca cel putin in toamna si iarna sa avem un efect mai mare decat pana acum, de asta ne concentram pe cresterea capacitatii sectiilor ATI, pe partea COVID. Am crescut numarul locurilor, am reusit si cu sprijinul dotarilor care au intrat in stocurile strategice la Bucuresti, Mures, Cluj, la Brasov urmeaza sa creasca numarul paturilor ATI, la Timisoara, Ploiesti, la Arges au ajuns unitatilor mobile.", a spus Arafat.Raed Arafat a vorbit si despre deschiderea restaurantelor. Seful DSU considera ca nu se poate evita raspandirea virusului complet. "Risc zero nu exista", spune acesta."Nu pot sa recomand deschiderea restaurantelor. Ce pot sa va spun e ca daca se deschid, ce pot recomanda medicii sunt regulile foarte stricte si in ce conditii se deschid. Dar nu cred ca cineva vine sa recomande sa deschidem restaurantele. Nu poate fi o recomandare. Daca se doreste deschiderea restaurantelor la un moment dat, putem spune conditiile pentru a reduce riscurile. Risc zero nu exista.Apoi e iar la latitudinea populatiei, ca una e sa le deschizi si alta e daca populatia va merge acolo si in ce conditii va merge acolo, in spatiile inchise vorbim. Inca sunt discutii, urmeaza sa se ia o decizie finala. Recoamndarile medicale vor fi modalitatea prin care se poate face asta cu cel mai mic risc posibil. Nu vreau sa intru in subiect si sa dam drumul la speculatii si, in final, sa ne trezim ca e asa sau altfel.", a mai declarat medicul.