Raed Arafat: Se poate ajunge si la 100 de cazuri zilnic la ATI

"Presiunea asupra sistemului medical este evidenta si a fost anticipata din cresterea numarului de infectari cu COVID-19, iar un procent considerabil din aceste cazuri vor avea nevoie de ingrijiri avansate, chiar de terapie intensiva", a avertizat secretarul de stat Raed Arafat , in cadrul videconferintei Profit Health Forum.Raed Arafat a aratat ca pandemia de coronavirus a dovedit ca sistemele sanitare nu au fost pregatite pentru o asemenea situatie, iar, avand in vedere cresterea cazurilor de infectari din ultima perioada, este nevoie de adaptarea la noua situatie."Noi nu mai vorbim de epidemiologie. Incet, incet intram in logica medicinei de dezastre", a spus Arafat, potrivit Profit.ro.El a avertizat ca numarul zilnic de cazuri la terapie intensiva va creste substantial."Poate acest aflux de pacienti va dura cel putin vreo 4-5-6 saptamani. Or sa vina din urma pacientii care apar acum, cazurile de 3-4-5 mii si, normal, vin din urma si cazurile de terapie intensiva. Daca luam numai 5% din fiecare zi sa intre in terapie intensiva, ne dam seama ca vom ajunge in anumite zile in care vom avea si 100 pacienti care vor intra in terapie intensiva", a explicat Raed Arafat.