Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, se va vaccina astazi la spitalul Gerota

"Luni, 11 ianuarie 2021, incepand cu ora 12.00, personalului din cadrul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, inclusiv sefului structurii - secretar de stat dr. Raed Arafat, i se va administra vaccinul impotriva COVID-19, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgenta "Prof. dr. Dimitrie Gerota" Bucuresti "", au transmis luni, 11 ianuarie, autoritatile.Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, anunta ca autoritatile si-au propus o accelerare a campaniei de vaccinare, avand in vedere ca aceasta a debutat inaintea termenului estimat in luna decembrie. Gheorghita anunta ca dupa 15 ianuarie se intra in etapa a doua a vaccinarii, iar saptamana viitoare va fi facuta publica lista cu bolile cronice care se preteaza vaccinarii."Ne dorim o accelerare a etapelor de vaccinare avand in vedere faptul ca am inceput mai devreme decat preconizam. Dupa cum stim, estimam in perioada lunii decembrie o incepere a campaniei de vaccinare dupa jumatatea lunii ianuarie", a declarata acesta duminica seara.