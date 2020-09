Raed Arafat sustine ca nu a avut loc "o discutie oficiala" cu privire la amanarea inceperii anului scolar

"Discutia pe o eventuala amanare a prezentei fizice (a copiilor si profesorilor la scoala - n.r.), o discutie oficiala nu a avut loc. Asta trebuie sa se inteleaga, o discutie oficiala nu a avut loc. Exista anumite puncte de vedere si clar vor fi analizate aceste puncte de vedere, iar eu cred ca trebuie comunicat din ce in ce mai mult cu parintii. Stiu ca a fost o conferinta de presa a ambelor ministere, Sanatate si Educatie, aceste lucruri trebuie repetate, explicate, rasexplicate, pana toata lumea intelege care va fi mersul lucrurilor", a spus Arafat la Antena 3, intrebat daca se iau in calcul scenarii potrivit carora anul scolar sa inceapa pe 1 octombrie.El a adaugat ca, de asemenea, nu a avut loc nicio discutie despre amanarea inceperii anului scolar pana dupa alegerile locale."Nu exista discutii deloc, eu nu am avut nicio discutie, nu am participat la nicio discutie, pentru ca, de regula, cand sunt discutii suntem mai multi chemati la discutiile astea si unele discutii se poarta in cadrul Grupului tehnico-stiintific care e in cadrul CNSU, pe care il coordonez personal. Acolo sunt multi experti, epidemiologi, infectionisti, INSP, Ministerul Sanatatii , alte ministere. La acest moment nu a avut loc o discutie oficiala pe aceasta linie, urmeaza sa vedem daca va fi vreo discutie sau daca vor fi analizate aceste propuneri", a mentionat Arafat.Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca autoritatile au avut discutii privind inceperea anului scolar cu prezenta fizica in clase de la 1 octombrie, iar pana atunci cursurile sa fie online, dar nu s-a luat inca o decizie in acest sens."Sigur ca au fost discutii pe tema asta, exista puncte de vedere exprimate de specialisti, in special de medici, epidemiologi, infectionisti, care spun ca atat profesorii, cat si copiii, intr-un procent foarte mare, revin din concedii, ca pe anchetele epidemiologice o mare parte dintre cei infectati au spus ca au fost in concediu sau intr-un weekend, intr-o deplasare de concediu si s-a discutat acest lucru, inca nu s-a luat o decizie in acest sens. In mod evident se va anunta in timp util daca se va lua o decizie, deocamdata sunt niste opinii care au fost exprimate", a spus Orban, intrebat daca autoritatile analizeaza posibilitatea ca scolile sa inceapa cursurile cu prezenta fizica la clase de la 1 octombrie iar in perioada 14 septembrie - 1 octombrie cursurile sa se desfasoare online.