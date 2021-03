Comuna Clinceni, din judetul Ilfov, in carantina pentru 14 zile

Propunerea privind carantinarea comunei Clinceni a fost adoptata printr-o hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov de luni, desfasurata in urma evaluarii riscului raspandirii virusului SARS-CoV-2 in localitatea Clinceni, intocmita de catre Directia de Sanatate Publica Ilfov in vederea instituirii masurii de carantina zonala, evaluare avizata si de Institutul National de Sanatate Publica.Masurile au fost propuse ca urmare a faptului ca in localitatea Cliceni, judetul Ilfov, rata de incidenta cumulata calculata luni pentru ultimele 14 zile a atins valoarea de 6,14/1.000 locuitori. Mai exact, din populatia totala de 7.508 de locuitori, numarul de cazuri confirmate cu infectare SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile a fost de 46.