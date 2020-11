Trei pacienti cu COVID-19, transferati de la Sibiu la Targu Mures, pentru tratament ATI

"Colegii de la Spitalul Militar (din Sibiu n.red.) astazi suplimenteaza cu inca cinci paturi (...), iar astazi pana se suplimenteaza locurile, trei pacienti de Terapie Intensiva care era nevoie sa fie gasit loc pentru ei, urmeaza sa plece la Targu Mures unde exista locuri libere la acest moment si unde de maine se va suplimenta cu inca zece paturi de Terapie Intensiva acolo, insa solutia optima pentru aceste situatii este prevenirea si reducerea numarului cazurilor", a declarat Raed Arafat.In toate spitalele din judetul Sibiu exista in prezent doar 24 de locuri la ATI pentru toti pacientii COVID-19, din care cele mai multe sunt in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (12), cate cinci la Spitalul Militar de Urgenta si Spitalul Clinic de Pediatrie aflate in municipiul Sibiu si doua locuri la Spitalul Municipal din Medias, a precizat miercuri, purtatoarea de cuvant a Prefecturii Sibiu, Andreea Stefan.Conform unui comunicat al MApN transmis joi seara, Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Augustin" din Sibiu isi va extinde, incepand de vineri, 13 noiembrie, capacitatile de tratare a pacientilor pozitivi la infectia cu SARS-CoV-2."Prin preluarea, in seara zilei de 12 noiembrie, a cinci ventilatoare suplimentare de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta, spitalul militar sibian va extinde capacitatea ATI COVID-19 cu pana la cinci paturi, care se vor adauga celor cinci existente deja. De asemenea, capacitatea de tratament a pacientilor cu forme medii si severe de boala va fi extinsa, tot din aceeasi zi, de la sase la 15 paturi", mentioneaza comunicatul MApN.Conform GCS, judetul Sibiu se situeaza vineri pe primul loc in tara cu privire la rata de infectare, care este de 7,78, in crestere fata de ziua precedenta, cand a inregistrat 7,4.Cea mai mare rata de incidenta cumulata din judetul Sibiu este in satul Nucet, comuna Rosia, de 18,52 de cazuri la mia de locuitori, in timp ce in municipiul Sibiu este de 11,84.De luni, 16 noiembrie, municipiul Sibiu, orasele Talmaciu, Cisnadie si comuna Selimbar intra in carantina.CITESTE SI