VIDEO Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, s-a vaccinat impotriva COVID-19

Pana acum, peste 100.000 de cadre medicale s-au vaccinat impotriva virusului SARS-CoV-2."Eu ma vaccinez in fiecare an pentru gripa sezoniera. Pot sa spun ca nu a fost nicio diferenta.Indemnul meu catre toti este sa nu asculte toate stirile, afirmatiile nefondate despre vaccin si sa mearga spre informatiile justiticate stiintific. Doar vaccinandu-ne ne putem intoarce la normalitate.Cei care amana sa se vaccineze au varii motive. Nu intram in ele. Poate ca vor sa mai astepte. Eu ce pot sa spun este ca doar vaccianndu-ne ne putem intoarce la o viata cat mai aproape de normal.Pentru mine campania merge bine, nu stam nici cel mai bine nici cel mai rau in Europa. In urmatoarele zile MS va face un pas inainte si sa plateasca medicii de familie sa se implice. Deci sansele ca lucrurile sa se imbanateasca sunt prezente", a declarat Raed Arafat luni, dupa ce s-a vacciant impotriva noului coronavirus.Seful DSU s-a vaccinat la Spitalul de Urgenta "Dimitrie Gerota" din Capitala.Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, anunta ca autoritatile si-au propus o accelerare a campaniei de vaccinare, avand in vedere ca aceasta a debutat inaintea termenului estimat in luna decembrie. Gheorghita anunta ca dupa 15 ianuarie se intra in etapa a doua a vaccinarii, iar saptamana viitoare va fi facuta publica lista cu bolile cronice care se preteaza vaccinarii."Ne dorim o accelerare a etapelor de vaccinare, avand in vedere faptul ca am inceput mai devreme decat preconizam. Dupa cum stim, estimam in perioada lunii decembrie o incepere a campaniei de vaccinare dupa jumatatea lunii ianuarie", a declarata acesta duminica seara.