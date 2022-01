Cum se poartă un campion adevărat: gestul lui Nadal față de fani VIDEO

Spaniolul Rafael Nadal, locul 6 ATP, se află la Melbourne, unde participă la turneul ATP 250.

El a cerut scuze fanilor că nu le poate da autografe, având în vedere măsurile drastice impuse de organizatori pentru a limita răspândirea coronavirusului.

După victoria la dublu, alături de Jaume Munar, în faţa cuplului argentinian Sebastian Baez/Tomas Martin Etcheverry, scor 6–3, 3–6, 10–4, Nadal a fost aşteptat de numeroşi admiratori care îşi doreau un autograf.

Însă spaniolul, primit ca un star rock la Melbourne, a respectat regulile impuse de organizatori şi nu a dat niciun autograf, el cerându-şi scuze în repetate rânduri.

Sursa: News.ro

Rafa apologising so much to fans for he is unable to sign for autographs ❤️ pic.twitter.com/3CAF5xSdxv