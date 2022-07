Alertă la Wimbledon. Rafael Nadal se poate retrage din semifinale: ”Nu mai puteam face mare lucru”

Spaniolul Rafael Nadal, câştigătorul primelor două turnee de Grand Slam ale anului, Australian Open şi Roland Garros, nu ştie dacă va fi capabil din punct de vedere fizic să dispute partida cu australianul Nick Kyrgios, programată vineri în semifinalele turneului de la Wimbledon.

Nadal (36 de ani), cap de serie numărul 4, a acuzat probleme în zona abdominală pe parcursul meciului câştigat greu miercuri, în cinci seturi, 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (10/4), în faţa americanului Taylor Fritz.

"M-am gândit de câteva ori că nu voi termina meciul, dar publicul, cu energia pe care mi-a transmis-o, mi-a permis să merg până la capăt", a spus campionul iberic la finalul jocului câştigat la super tie-break în faţa lui Fritz.

Jucătorul spaniol, care vizează al 23-lea titlu de Grand Slam din cariera sa, nu ştie deocamdată dacă va fi capabil să dispute semifinala cu Nick Kyrgios, care a dispus la rândul său, cu 6-4, 6-3, 7-6 (7/5), de chilianul Cristian Garin.

"Sper să fiu pregătit să disput acest meci. Corpul meu, în general, este în regulă, dar am avut ceva probleme la abdomen. Voi efectua un nou control joi. Am avut aceste dureri de câteva zile, dar astăzi a fost mult mai rău. Am avut dureri mai mari, care m-au afectat mult mai mult. Dar am reuşit să câştig meciul şi vom vedea cum va fi mâine. Nu mai puteam face mare lucru. A venit medicul, mi-a dat antiinflamatoare şi analgezice. Fizioterapeutul a încercat să relaxeze puţin muşchii. Dar este greu. Nu poţi trata ceea ce am eu în acest fel", a adăugat Nadal.

"Dar, aşa cum spuneam, nu este uşor să părăseşti turneul, să pleci de la Wimbledon, chiar dacă durerea este mare. Am vrut doar să termin, indiferent de rezultat. Evident că prefer să câştig. Altfel mă simt învins. Şi sunt mândru de starea marea de spirit şi de modul în care am reuşit să fiu competitiv în aceste circumstanţe. Ce şanse am să disput semifinala? Nu ştiu. Nu pot da un răspuns precis, pentru că dacă aş spune ceva anume, iar mâine se va întâmpla altceva, aş fi un mincinos", a conchis Rafael Nadal.

