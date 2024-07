Meci pentru istoria tenisului. Rafael Nadal a jucat la ATP Bastad cu fiul legendarului Bjorn Borg

Jucătorul spaniol de tenis Rafael Nadal, beneficiar al unui wild card, s-a calificat în turul doi la turneul ATP 250 de la Bastad (Suedia), după ce l-a învins pe Leo Borg, fiul lui Bjorn Borg, legendarul tenisman suedez.

La 38 de ani, Nadal s-a impus în faţa lui Leo, locul 467 ATP şi 21 de ani, scor 6-3, 6-4.

Meciul a durat o oră şi 25 de minute.

În turul doi, Nadal va evolua cu britanicul Cameron Norrie, locul 42 mondial şi cap de serie 5.

Rafael Nadal becomes the first player ever to defeat Djokovic, Federer, Agassi and Borg 🐐 pic.twitter.com/aU0gavPKOe