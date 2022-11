Eșec dureros pentru Rafael Nadal la Turneul Campionilor. Nu i s-a mai întâmplat așa ceva de 13 ani

Tenismanul spaniol Rafael Nadal s-a declarat dezamăgit de eşecul cu Fritz Taylor (6-7, 1-6), de la debutul său în Turneul Campionilor de la Torino, pentru că într-o asemenea competiţie primul meci este foarte important.

''Este o chestiune de timp. Am avut mai puţin timp decât rivalul meu să fac lucrurile. Cea mai mare parte a jocului m-am apărat şi el a atacat. Este complicat, pentru că trebuie să fii foarte rapid cu mintea şi cu picioarele. În orice sport, timpul de reacţie este cheia succesului şi când eşti pe teren totul se întâmplă atât de repede, este complicat. Cred că serviciul meu a funcţionat bine, apoi el a lovit mingea foarte puternic.

Am nevoie de mai multe meciuri pentru a juca la acest nivel, chiar dacă m-am antrenat bine, mult mai bine decât cum am jucat, fără îndoială. E normal. Nu este turneul ideal şi, probabil, partea sezonului în care să revin după câteva luni de absenţă din circuit, pentru că nu ai timp să prinzi încredere. În acest turneu mai am o şansă. Dar desigur că nu sunt fericit de început. Primul meci a fost foarte important pentru pe mine'', a declarat Nadal.

Campionul spaniol îl va avea ca adversar în următorul meci din Grupa Verde pe norvegianul Casper Ruud, care în primul meci l-a învins pe canadianul Felix Auger-Aliassime cu 7-6 (4), 6-4.

Nadal, învins în primul tur şi la Paris-Bercy (de americanul Paul), săptămâna trecută, nu a mai câştigat un meci din turul trei al US Open din septembrie (eliminat ulterior de un alt american, Tiafoe), adunând astfel trei eșecuri la rând pentru prima dată din 2009 încoace. Campionul iberic, cu 22 de trofee de Mare Şlem în palmares, nu a câştigat niciodată Turneul Campionilor, în care a disputat de două ori finala.

Taylor Fritz (25 ani), calificat în urma forfait-ului spaniolului Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, care a acuzat o accidentare abdominală, participă pentru prima oară în cariera la competiţia care reuneşte cei mai buni jucători ai sezonului din circuitul profesionist de tenis.

Turneul Campionilor de la Torino este dotat cu premii totale în valoare de 14,75 milioane de dolari, mai mari cu 103% faţă de ediţia din 2021, conform organizatorilor.

