Un selfie pentru istorie: Federer, Djokovic, Nadal și Murray au luat cina înaintea meciului de retragere al elvețianului FOTO + VIDEO

Elveţianul Roger Federer va juca ultimul meci al carierei, la dublu, cu Rafael Nadal, vineri, la Londra, în cadrul Laver Cup.

Câştigător a 20 de titluri de Grand Slam, Federer va face echipă cu Nadal contra americanilor Jack Sock şi Frances Tiafoe, în cursul serii de vineri.

Până la meciul din această seară, Federer a ieșit la o cină de gală împreună cu ceilalți jucători de la Laver Cup.

El nu a ratat șansa de a face o poză alături de Rafael Nadal. Novak Djokovic și Andy Murray. "Spre cină cu niște prieteni", a scris Federer pe twitter.

Totodată, el a jucat tenis de masă cu argenitnianul Diego Schwartzmann, dovedind că se pricepe și la acest sport.

heading to dinner with some friends @RafaelNadal @andy_murray @DjokerNole pic.twitter.com/2oYR3hnGaZ