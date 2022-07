Spaniolul Rafael Nadal, câştigătorul primelor două turnee de Grand Slam ale anului, Australian Open şi Roland Garros, a suferit o ruptură musculară în timpul sfertului de finală de la Wimbledon împotriva americanului Taylor Fritz și a fost nevoit să se retragă din semifinala cu Nick Kyrgios, programată vineri.

Nadal (36 de ani), cap de serie numărul 4, a acuzat probleme în zona abdominală pe parcursul meciului câştigat greu miercuri, în cinci seturi, 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (10/4), în faţa americanului Taylor Fritz, astfel că prezența sa în semifinala de vineri cu Nick Kyrgios a fost pusă sub semnul îndoielii.

Conform cotidianului spaniol Marca, rezultatele testelor medicale efectuate de Rafael Nadal joi dimineață au reliefat o ruptură de 7 milimetri la unul dintre mușchii abdominali.

Deși ar fi vrut să intre pe teren indiferent de riscuri, Rafael Nadal a decis în cele din urmă să abandoneze, astfel că că Nick Kyrgios va juca finala la Wimbledon 2022 contra învingătorului din duelul Novak Djokovic - Cameron Norrie.

