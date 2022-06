Rafa Nadal, față în față cu Amanpour (CNN): cum a răspuns la întrebarea legată de interzicerea rușilor la Wimbledon VIDEO

Rafael Nadal a oferit un interviu pentru CNN după ce a câștigat al 22-lea titlu de Grand Slam al carierei, al 14-lea la Roland Garros.

Spaniolul de 36 de ani a fost întrebat de Christiane Amanpour cum i se pare decizia celor de la Wimbledon de a interzice participarea jucătorilor ruși și bieloruși.

"În primul rând, lumea tenisului e zero când vezi familii, copii, murind, suferind, restul lucrurilor nu contează. Nu contează că organizatorii Wimbledon fac un lucru sau altul, sau ATP face un lucru sau altul. Adevărata dramă este că oamenii mor și suferă.

Din umilul meu punct de vedere, înțeleg și respect ce a făcut Wimbledon. E ceva corect, pentru că era și presiunea Guvernului și au punctul lor de vedere. Pe de altă parte, ATP-ul dorește să își protejeze membri și respect și această poziție, ambele poziții sunt corecte.

Am colegii mei din circuit care cu siguranță nu au de-a face cu războiul și nu pot face nimic", a răspuns Nadal.

