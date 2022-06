Primele cuvinte ale lui Nadal după a 14-a victorie la Roland-Garros. Ce-a spus spaniolul despre viitorul său în tenis VIDEO

Rafael Nadal a scris istorie şi a obţinut al 14-a titlu la Roland Garros şi al 22-lea de grand slam din istorie. La ceremonia de premiere, el a spus că va lupta pentru a continua în circuit.

"Este incredibil ce se întâmplă în acest an, fără echipă şi familie nu făceam nimic. Roland Garros este cel mai bun turneu din lume. Faceţi o treabă minunată. Mă simt ca acasă. E foarte greu să descriu ce simt acum, nu credeam că mă voi simţi aşa aici la 36 de ani. Este incredibil să joc aici şi vă mulţumesc. Nu ştiu ce va fi în viitor, dar voi lupta pentru a continua", a spus Nadal la ceremonie de premiere.

The stage is yours again, @RafaelNadal#RolandGarros pic.twitter.com/Nhp3e6wrwV