Ce i-a dat Rafael Nadal adversarului după meciul de la Madrid: ”Nu știu dacă poți...” VIDEO

Rafael Nadal s-a calificat, luni, în optimile de finală ale turneului de la Madrid, trecând de Pedro Cachin, scor 6-1, 6-7 (5), 6-3. La finalul meciului, argentinianul a vrut un lucru de la multiplul campion de grand slam: tricoul său, relatează AP.

"Ai făcut ca visul meu să devină realitate, îţi mulţumesc", i-a spus Cachin lui Nadal. "Nu știu dacă poți, dar aș vrea să-mi dai tricoul, prosopul sau altceva...".

"Da, ţi-l voi da, bineînţeles", a răspuns Nadal. " Baftă multă".

Nadal a dat mâna cu arbitrul de scaun şi a salutat publicul înainte de a se duce la geanta sa. El a luat unul dintre tricourile sale de meci şi o bandană şi i le-a dat lui Cachin.

