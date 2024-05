Imagini uluitoare cu Rafael Nadal la Roland-Garros. Ce s-a întâmplat la un banal antrenament VIDEO

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, de 14 ori campion la Roland Garros, însă a cărui participare rămâne incertă cu mai puţin de o săptămână înainte de startul ediţiei din 2024, s-a antrenat luni după-amiază pe terenul central parizian, sub privirile câtorva mii de spectatori adunaţi în tribune, relatează AFP.

Nadal nu mai păşise pe zgura pariziană de când s-a impus ultima oară aici, în 2022, când a traversat cele două săptămâni ale competiţiei în condiţii incredibile, cu piciorul stâng anesteziat pentru a controla durerea provocată de boala cronică de care suferă de când are 18 ani (sindromul Muller-Weiss).

Pentru un simplu antrenament, în vederea a ceea ce are toate şansele să fie ultimul său Roland Garros (dacă va lua într-adevăr hotărârea să participe), spaniolul cu 22 de titluri de Mare Şlem a intrat pe terenul Philippe-Chatrier în faţa a aproximativ 6.000 de spectatori, care au venit în prima zi a calificărilor.

Cu cinci minute înainte de ora anunţată, scandări "Rafa, Rafa, Rafa" se auzeau deja de la nivelul inferior al stadionului plin pe trei sferturi.

Nadal, care încearcă să revină în formă la aproape 38 de ani, a fost eliminat recent în turul al doilea la Roma. Revenind în circuit luna trecută la Barcelona, după o pauză forţată de trei luni, Nadal a fost eliminat în turul doi în competiţia din capitala Cataloniei şi în optimi de finală la turneul ATP Masters 1.000 de la Madrid.

El repetă că va juca la Roland Garros doar dacă se simte suficient de pregătit.

Spaniolul, care a coborât mai jos de locul 250 mondial, nu va fi protejat de statutul de cap de serie la tragerea la sorţi.

Rafa Nadal got an introduction before stepping on court Philippe Chatrier to practice today at Roland Garros 🥹

Even just for a training session, Rafa stepping on this court is something special. ❤️

pic.twitter.com/JxHyjpu4c3