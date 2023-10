Nadal își ține fanii pe jar: ce a declarat spaniolul în legătură cu revenirea lui

Spaniolul Rafael Nadal, fostul lider mondial al tenisului, a recunoscut că durerile de la muşchiul psoas, care l-au scos din activitate tot anul 2023, nu au dispărut complet, dar a subliniat că la antrenamente poate face mai multe lucruri, transmite EFE.

Nadal, câştigător a 22 de titluri de Grand Slam, speră să revină cu prilejul turneului Australian Open din ianuarie, dar acest lucru nu este garantat.

"Nu există încă o dată de revenire. Nu mai este Cupa Davis, pentru că suntem eliminaţi şi în noiembrie nu s-ar fi putut întâmpla. Merg zi după zi pentru că nu am capacitatea să ştiu în ce stare va fi corpul meu peste câteva luni. Prima mea opţiune acum ar fi în ianuarie, în Australia, dar nu ştiu sigur. Mă pot antrena puţin mai mult şi acesta este deja un progres. Am mai puţină durere, dar încă am disconfort. Dacă nu aveam dureri, aş fi putut da o dată pentru revenire. Dar fac lucruri pe care nu le puteam face înainte, mă antrenez puţin mai mult", a spus Nadal, prezent la lansarea unei linii de suplimente alimentare, alături de Juan Matji, preşedintele Cantabria Labs, cu care împărtăşeşte iniţiativa.

Nadal, 37 ani, care în 2022 s-a impus la Australian Open şi Roland Garros, a jucat ultima oară la Australian Open 2023, când a fost eliminat în turul doi, dar el rămâne însă optimist în privinţa revenirii lui pe teren: "Sunt pe drumul cel bun, deşi este o accidentare pe care nu am avut-o până acum. Dar sunt entuziasmat, asta este cel mai important lucru. Este o accidentare care este nouă pentru mine şi este un teritoriu neexplorat. Am încercat să mă întorc în sezonul de zgură şi nu s-a întâmplat, de aceea nu ştiu şi nu pot spune când o să revin".

Un fost fotbalist al lui Real Madrid, belgianul Eden Hazard, s-a confruntat de asemenea cu o accidentare la muşchiul psoas, care i-a redus considerabil numărul de meciuri disputate pentru ''Los Blancos''.

