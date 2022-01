Rafael Nadal își continuă cursa spre al 21-lea Grand Slam al carierei.El a scăpat de o confruntare cu Zverev, dar va da peste un jucător în mare formă.

Jucătorul spaniol Rafael Nadal s-a calificat în sferturile de finală de la Australian Open, după ce a trecut de francezul Adrian Mannarino, scor 7-6, 6-2, 6-2.

Primul set s-a decis după un tie-break "monstruos", pe care Nadal și l-a adjudecat cu 16-14.

În sferturi, Nadal va juca împotriva canadianului Denis Shapovalov (locul 14 ATP), care a reușit o surpriză mare, izbutind să îl elimine pe Alexander Zverev, locul 3 ATP, scor 6-3, 7-6, 6-3.

An #AusOpen personal best unlocked 🔒

🇨🇦 @denis_shapo upsets Alexander Zverev 6-3 7-6 (5) 6-3 for his first quarterfinal in Melbourne 👏 #AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/FewbPM1Le1