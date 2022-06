Rafa Nadal, interviu excepțional la o zi după titlul câștigat la Roland Garros. Lucruri neștiute din cariera spaniolului

Titlul câştigat duminică la Roland Garros este "cel mai neaşteptat" din cariera lui Rafael Nadal, a declarat luni, pentru Reuters, tenismanul spaniol, care a dezvăluit că probabil nu ar fi jucat un alt turneu de Mare Şlem cu accidentarea cronică la picior pentru care a avut nevoie de injecţii la Paris.

Nadal, acum numărul cinci mondial, a câştigat pentru a 14-a oară în cariera sa turneul de la Roland Garros, în finala căruia l-a învins duminică în trei seturi, 6-3, 6-3, 6-0, pe norvegianul Casper Ruud. La 36 de ani, împliniţi pe 3 iunie, spaniolul şi-a trecut în palmares al 22-lea trofeu de Grand Slam din cariera sa (record absolut), distanţându-se astfel de marii săi rivali, sârbul Novak Djokovic şi elveţianul Roger Federer, ambii cu câte 20 de titluri majore.

Întrebat dacă ar fi disputat un alt Grand Slam cu accidentarea care l-a forţat să facă injecţii pentru a-şi amorţi piciorul stâng, Nadal a răspuns: "Probabil că nu".

"Noi am trecut prin multe emoţii. Probabil cel mai neaşteptat, surprinzător (titlu) şi toate lucrurile pe care a trebuit să le fac pentru a juca turneul fac ca titlul să fie unul dintre cele mai speciale", a spus tenismanul.

Din cauza accidentării, care l-a împiedicat să câştige în acest sezon vreun turneu pe zgură în Europa, Nadal nu era încrezător că va putea lupta pentru cucerirea trofeului.

Ads

"Desigur, când ajungi cu o pregătire slabă cum a fost cea făcută de mine, fiecare zi este o provocare; trebuie să ridici în fiecare zi nivelul tenisului pe care-l practici", a spus el.

Nadal îşi începea campaniile la Roland Garros după ce câştiga cel puţin un turneu pe zgură, însă în acest an a venit cu mâna goală în capitala Franţei.

"(Câştigarea acelor titluri) îţi oferă un plus de siguranţă dacă vrei să atingi cel puţin nivelul de care ai nevoie ca să lupţi pentru ultimele tururi. De data aceasta, înainte de startul turneului nu ştiam dacă voi putea lupta pentru a doua săptămână, aşa că am luat pe rând fiecare tur", a adăugat sportivul din Mallorca.

El nu se îndoia că va participa la Roland Garros, însă a fi capabil să tragă la titlu era altă chestiune, mai ales în condiţiile în care în sferturi de finală îl aştepta numărul unu mondial Novak Djokovic.

Ads

"Am fost mereu încrezător că voi putea juca pentru că am jucat fără nicio senzaţie în picior, cu piciorul adormit datorită injecţiilor cu anestezic în nerv. Dar problema nu este doar meciul, ci şi practica. Nu m-am gândit niciodată să nu joc aici, dar am crezut că va fi foarte greu să fiu competitiv", a afirmat Nadal.

Chiar dacă a părut uneori că nu este în cea mai bună condiţie fizică, Nadal a reuşit să treacă în optimi de Felix Auger-Aliassime în cinci seturi, înainte de a-l elimina pe Djokovic după un thriller de patru seturi. El era de mai bine de trei ore pe teren în semifinale când Alexander Zverev s-a accidentat la gleznă, la 7-6, 6-6 pentru spaniol.

Deşi încă nu ştie cum va arăta programul său în următoarele săptămâni, Nadal a fost de acord să se gândească la ce va fi peste doi ani, când terenurile de la Roland Garros vor găzdui şi meciurile turneului olimpic.

Nadal a câştigat ambele titluri, însă dacă ar trebui să aleagă între cele două turnee în 2024, Roland Garros ar avea preferinţa lui.

"Roland Garros face parte din istoria carierei mele, este cel mai important loc din cariera mea şi, desigur, Jocurile Olimpice sunt cel mai important eveniment din lumea sportului. Aşa că e greu să aleg, dar poate că Roland Garros e puţin mai special pentru mine", a spus el.

Ads