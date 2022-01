Rafael Nadal (locul 5 ATP) s-a calificat în semifinale la Australian Open! Spaniolul l-a învins pe canadianul Denis Shapovalov (locul 14 ATP), după o partidă extrem de disputată.

Nadal a câștigat primele două seturi, le-a pierdut pe următoarele două, dar a reușit să câștige decisivul. Scor final, 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 în favoarea jucătorului de 35 de ani.

Rafael Nadal va juca în semifinale cu învingătorul din partida Gael Monfils – Matteo Berrettini, care se joacă astăzi.

Dacă va câștiga turneul de la Melbourne, Nadal va deveni primul jucător din istorie care ajunge la 21 de Grand Slamuri.

Partida spaniolului cu Shapovalov a durat mai bine de patru ore, iar Nadal a avut probleme la stomac și a primit o pastilă în setul al patrulea. De asemenea, el a soliitat de două ori pauză de vestiare, depășind timpul alocat.

Asta l-a înfuriat pe canadianul Shapovalov, care i-a cerut arbitrulul de scaun să îl penalizeze pe Rafa apoi a strigat către acesta: Sunteți corupți cu toții!

One for the ages ✨

🇪🇸 @RafaelNadal defeats Denis Shapovalov 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3 to reach his seventh #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/2vp5Enfeep