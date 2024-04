Meci de trei ore pentru Nadal la Madrid. Gest neobșinuit din partea adversarului

Tenismanul spaniol Rafael Nadal s-a calificat, luni, în optimile turneului ATP 1000 de la Madrid, după ce l-a învins pe argentinianul Cachin.

Rafael Nadal (37 de ani, locul 512 ATP) a avut de trei ore şi patru minute pentru a se impune în meciul din 16-imi disputat împotriva jucătorului argentinian Pedro Cachin (29 de ani, locul 91 ATP). Nadal a câştigat în trei seturi, scor 6-1, 6 (5)-7, 6-3, şi va juca în optimi cu tenismanul ceh Jiri Lehecka (22 de ani, locul 31 ATP).

„Îmi place foarte mult să joc aici, nu pot să cer mai mult! Tot acest timp pe care îl acumulez pe teren săptămâna aceasta are o mare valoare pentru mine, atât din punct de vedere emoţional, cât şi din punct de vedere al tenisului”, a declarat Rafael Nadal la interviul de după meciul cu Pedro Cachin.

La finalul partidei, Cachin a avut o doleanță mai puțin obțnuită pe un teren de tenis: i-a cerut tricoul lui Nadal. Acesta i-a promis că i-l va oferi la evstiare.

"It’s a dream come true for me, I'm not sure what is the protocol, but can I ask you for a shirt?" 😍👕@pecachin1 with a once in a lifetime souvenir!@RafaelNadal | @MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/SAPJ0P8bmJ