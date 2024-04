Tenismenul spaniol Rafael Nadal s-a calificat marți în turul secund al turneului ATP 500 de la Barcelona, jucând primul său meci pe zgură după aproape 2 ani, de la Roland-Garros 2022.

Rafael Nadal a evoluat ca în vremurile bune și l-a învins fără probleme pe italianul Flavio Cobolli (62 ATP), scor 6-2, 6-3, pe terenul care-i poartă numele (Pista Rafa Nadal), urmând să evolueze în turul secund cu australianul Alex De Minaur, favorit numărul 4.

Rafa Nadal steps onto the court named after him to play his first clay court match in 681 days.

12 time champion in Barcelona.

66 wins, 4 losses

The king returns to his home tournament...

