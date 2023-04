Rafa Nadal, veste tristă pentru fani: ce a anunțat campionul spaniol

Spaniolul Rafael Nadal (36 de ani), câștigător a 22 de Grand Slamuri, are o veste tristă pentru fanii lui.

Nadal a anunțat că nu va participa la Monte Carlo, unul dintre turneele lui favorite.

"Nu sunt încă pregătit să concurez la cel mai înalt nivel, așa că nu voi putea juca la unul dintre cele mai importante turnee din cariera mea, Monte Carlo. Din păcate, nu sunt încă în măsură să joc cu garanțiile maxime. Sper să revin curând în competiție", a scris spaniolul pe twitter.

Rafael Nadal nu a mai jucat de la Australian Open, din ianuarie, când a fost eliminat în turul al doilea.

Suporterii spaniolului speră totuși că Regele de la Roland Garros va fi pe teren la French Open, în tentativa de a câștiga turneul cu numărul 14 pe zgura pariziană.

Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto