Rafael Nadal și Novak Djokovic s-au întâlnit în avion. Cum au reacționat FOTO

Legendele tenisului mondial Rafael Nadal şi Novak Djokovic au constatat că au luat acelaşi avion pentru a se deplasa în Statele Unite, acolo unde vor participa la două turnee Masters 1000.

Nadal şi Djokovic s-au întâlnit în avion şi nu au ratat ocazia de a face un selfie înainte de decolarea spre Statele Unite. Cei doi tenismani au plecat în SUA pentru a participa la turneele Masters 1000 de la Indian Wells şi Miami.

Djokovic doreşte să facă uitată înfrângerea suferită în finala Australian Open în faţa italianului Jannik Sinner, în timp ce Nadal va evolua într-un meci demonstrativ, cu Carlos Alcaraz, pe 5 martie, urmând apoi să participe la Indian Wells. Spaniolul nu s-a înscris să concureze şi la Mastersul 1000 de la Miami.

Great company on the way to USA 🇺🇸 😎💪🎾 @RafaelNadal #idemooo #vamos @atptour #TennisParadise pic.twitter.com/UDB13mp4Ux