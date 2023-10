Nadal, uimit de Djokovic: "Nu-mi închipuiam că poate să facă asta"

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, aflat în recuperare după o accidentare la şold care l-a ţinut în afara circuitului întregul sezon 2023, a recunoscut că nu se aştepta ca sârbul Novak Djokovic să câştige trei turnee de Mare Şlem în cursul acestui an, ajungând la un total de 24 de trofee majore, informează EFE.

"Ştim că toţii că Djokovic este ceea ce este şi că a realizat ceva istoric, ceva ce nu a mai fost realizat până acum şi nu-mi mai rămâne decât să-l felicit. Şi până la urmă nici nu m-a surprins. Mi l-am imaginat pe Djokovic câştigând turnee de Mare Şlem, dar nu-mi imaginam că poate câştiga trei, pentru că acolo este o altă generaţie tânără, care este foarte puternică", a spus Nadal.

"Ei bine, cred că Carlos Alcaraz a avut o oportunitate grozavă la Roland Garros de a-l împiedica pe Djokovic să câştige trei turnee, dar din păcate, i s-a întâmplat ceea ce i s-a întâmplat din punct de vedere fizic, deşi mai târziu a compensat şi a realizat ce va istoric pentru sportul nostru, la Wimbledon, şi îl felicit pentru asta. Sezonul a continuat şi cred că până la urmă lucrurile care s-au întâmplat nu au fost foarte surprinzătoare", a adăugat jucătorul spaniol, cu 22 de titluri de Mare Şlem în palmares.

"Carlos este superior celorlalţi, în opinia mea, şi realitatea este că Novak are un merit enorm şi trebuie să-l felicităm pentru tot ce face, ceea ce am mai spus, ceva ce nu s-a mai făcut până acum. Cred că mai sunt şi alţi jucători cu un nivel ridicat, precum Jannik Sinner, ca şi alţii, Holger Rune, care a început bine, iar acum are o perioadă mai rea. Dar, până la urmă a câştiga este întotdeauna foarte dificil din toate punctele de vedere şi trebuie să apreciezi ce fac toţi aceşti jucători", a subliniat Nadal.

