Ce i s-a întâmplat lui Rafael Nadal în pauza de toaletă: "A fost un pic ciudat. Clima este foarte umedă şi a trebuit să mă schimb complet” VIDEO

Rafael Nadal, în vârstă de 37 de ani, l-a învins pe australianul Jason Kubler, scor 6-1, 6-2, şi a ajuns în sferturi la Brisbane. Însă, el a primit un avertisment pentru că a petrecut prea mult timp la vestiare, între cele două seturi ale meciului său.

Sportivul spaniol a explicat de ce pauza de toaletă i-a luat mai mult ca de obicei.

"A fost un pic ciudat, pentru că ştiu că am 5 minute în timpul pauzei de toaletă. Dar, sincer, în Brisbane, clima este foarte umedă şi a trebuit să mă schimb complet, iar asta a durat ceva timp. Şi apoi, la walkie-talkie, îmi spuneau: "Atenţie, mai sunt 3 minute, 2 minute, un minut, jumătate de minut..."

Şi m-am întors la momentul potrivit, dar în final am întârziat câteva secunde. Credeam că am ajuns la timp, dar arbitrul mi-a spus că am întârziat un pic. Nu ştiu dacă este vina mea, dar voi încerca să continui să mă perfecţionez în 2024", a declarat el zâmbind la interviul de pe teren.

Rafael Nadal explaining why he received a time violation warning after the toilet break is PURE GOLD. 😭 pic.twitter.com/KR6a7tV6Sh — Relevant Tennis (@RelevantTennis) January 4, 2024

