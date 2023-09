Funcția uriașă la care visează Rafael Nadal. Spaniolul vrea să intre în fotbal

Rafael Nadal are planuri mari după ce se lasă de tenis.

Spaniolul de 37 de ani vrea să revină în circuitul mondial anul viitor. Însă Nadal și-a făcut planuri și pentru momentul când se va retrage din tenis.

Într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, Nadal și-ar dori să ocupe funcția de președinte la Real madrid. Deși unchiul lui, Miguel Angel Nadal, a jucat la Barcelona, Rafa a fost mereu un suporter al grupării blanco.

"Într-o zi, mi-aș dori să fiu președinte la Real Madrid. Dar deocamdată, Real Madrid are cel mai bun președinte posibil", a spus Nadal, referindu-se la Florentino Perez.

🎙️ Rafael Nadal: "One day, I would like to be the president of Real Madrid, but right now we have the best possible president."

