Rafael Nadal s-a retras după meciul de adio al lui Roger Federer

Spaniolul Rafael Nadal s-a retras de la actuala ediţie a Laver Cup, laa care a jucata la dublu, noaaptea trecută, împreună cu Roger Federer, ultimul meci al carierei elveţianului.

“Rafael Nadal s-a retras din motive personale. El va fi înlocuit de Cameron Norrie”, au precizat organizatorii Laver Cup pe Twitter.

Noaptea trecută, Rafael Nadal şi Roger Federer au fost învinşi cu scorul de 4-6, 7-6 (2), 11-9 de echipa Jack Sock/Frances Tiafoe.

În primele trei meciuri ale zilei de vineri, Alex de Minaur l-a învins pe Andy Murray, scor 5-7, 6-3, 10-7, Casper Ruud s-a impus în faţa lui Jack Sock, scor 6-4, 5-7, 10-7, şi Stefanos Tsitsipas l-a învins cu 6-2, 6-1 pe Diego Schwartzman. Scorul general al competiţiei dintre Echipa Europei şi Echipa Lumii este 2-2.

Sâmbătă sunt programate la Laver Cup meciurile Matteo Berrettini – Felix Auger-Aliassime, Cameron Norrie – Taylor Fritz, Novak Djokovici – Frances Tiafoe şi Matteo Berrettini/Novak Djokovici – Alex de Minaur/Jack Sock.

