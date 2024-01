După o absenţă de aproape un an, spaniolul Rafael Nadal s-a impus în faţa austriacului Dominic Thiem (câștigător la US Open în 2020), scor 7-5, 6-1, marţi, la turneul de la Brisbane.

Meciul a durat o oră şi 29 de minute.

După o lungă ovaţie pe teren, Rafael Nadal a spus: "Este o zi foarte importantă pentru mine. A trebuit să lupt din greu pentru a reveni şi a juca în faţa acestui public incredibil. Sunt mândru de ceea ce eu şi echipa mea am reuşit să facem anul trecut (...) Am avut emoţii înainte de meci, dar lucrurile au mers bine şi sunt fericit".

În turul 2, Rafael Nadal îl va înfrunta pe australianul Jason Kubler (locul 102).

Game, set & match Nadal 🇪🇸

The moment @RafaelNadal defeated Thiem in his comeback match!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/qRTnw7pajA