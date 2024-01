Rafael Nadal, eliminat după un meci fantastic, de trei ore și jumătate. Câte mingi de meci a ratat spaniolul

Rafael Nadal, revenit în circuitul ATP după un an de pauză, a fost eliminat vineri în sferturile de finală ale turneului de la Brisbane.

Nadal a fost învins de australianul Jordan Thompson (55 ATP), scor 5-7, 7-6, 6-3, meci care a durat 3 ore și 25 de minute.

De menționat faptul că Rafael Nadal a ratat în setul al doilea trei mingi de meci.

În semifinale, Thompson va evolua cu bulgarul Grigor Dimitrov, favorit numărul 2 şi locul 14 mondial, care a trecut de australianul Rinky Hijikata (locul 71), scor 6-1, 6-4.

🙌𝟑 𝐇𝐎𝐔𝐑𝐒 𝐀𝐍𝐃 𝟐𝟓 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐓𝐄𝐒 🙌@jordanthommmo2 digs deep and saves 3 match points to defeat Nadal and will face Dimitrov in the semi-finals!@BrisbaneTennis | #BrisbaneTennis pic.twitter.com/NKoGp72qgG