Legendarul jucător spaniol Rafael Nadal şi-a anunţat, joi, retragerea din tenisul profesionist, după ce în ultimii ani nu s-a mai ridicat la nivelul său obişnuit din cauza accidentărilor, transmite Reuters.

Rafael Nadal a anunţat într-un videoclip postat pe reţelele de socializare că îşi va încheia cariera luna viitoare, la turneul final al Cupei Davis, la 38 de ani.

„Realitatea este că ultimii doi ani au fost dificili şi nu am putut să joc fără limitări. Este o decizie dificilă, care mi-a luat timp. Cred că este momentul potrivit să închei ceea ce a fost o carieră lungă şi mult mai de succes decât mi-aş fi putut imagina vreodată”, a spus Nadal într-un mesaj postat în social media.

După doi ani petrecuţi urmărind o formă pe care nu a reuşit niciodată să o prindă din urmă, cu o succesiune de tratamente, operaţii, Nadal a decis să pună capăt unei cariere excepţionale.

Câştigător a 22 de titluri de Grand Slam, dintre care 14 Openuri ale Franţei între 2005 şi 2022, Rafael Nadal, care a jucat doar 23 de meciuri în ultimele două sezoane, se va retrage aşadar la doi ani după Roger Federer.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi