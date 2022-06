Cum a fost surprins Ion Țiriac în timpul partidei lui Nadal de la Roland-Garros

Ion Țiriac are loja lui la Roland-Garros și a ținut să urmărească partida dintre Rafael Nadal și Alexander Zverev.

Meciul a fost câștigat de Nadal, după ce adversarul lui s-a accidentat în finalul setului al doilea.

Altfel o persoană care urmărește partidele în liniște, Țiriac a fost surprins manifestându-se cu gesturi largi în tribunele arenei principale.

Glumele au început pe Internet: "Asta e destul de neobișnuit, de obicei pare că doarme tot timpul".

Lmao this is very rare, he usually looks asleep all the time 🤣🤣 pic.twitter.com/HCkSBQIXrU