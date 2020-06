Nadal avertizeaza ca ar putea sa nu participe la Roland Garros

Ziare.

"Daca putem juca in conditii optime de securitate, daca toata lumea poate participa, daca se intrunesc aceste conditii, atunci voi fi acolo, dar acum trebuie sa fim vigilenti si responsabili cu deciziile adoptate, pentru a proteja securitatea si sanatatea tuturor celor din lumea tenisului", a spus Nadal pentru canalul "France TV Sport".intrebat despre viitorul turneului, amanat din luna mai in septembrie din cauza crizei coronavirusului si la care detine 12 titluri de campion, Nadal a afirmat ca nu se gandeste de "maniera profesionala, ci medical"."Ma proiectez intr-o lume in care putem proteja sanatatea tuturor oamenilor care lucreaza la turneu", a precizat el.Criza generata de virusul Sars-CoV-2 a dus la anularea turneului de de la Wimbledon si la amanarea pana in luna septembrie a celui de la Roland Garros, doua dintre competitiile de Mare Slem ale anului, in timp ce statutul turneului US Open, programat sa debuteze la sfarsitul lunii august, ramane neclar.In aceste conditii, Nadal a afirmat, recent, ca a sters practic restul sezonului din calendarul sau si se concentreaza asupra Openului Australiei din ianuarie 2021, ca urmatorul turneu la care va participa."Vreau sa fiu pregatit pentru 2021. Ma preocupa mai mult Openul Australiei decat ceea ce se va intampla la sfarsitul acestui an. Anul 2020 il vad practic pierdut. Sper ca vom putea incepe anul viitor", a mai spus campionul iberic.