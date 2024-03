Nadal, "campionul campionilor" in 2010

Rafael Nadal, numarul 1 in clasamentul mondial al jucatorilor de tenis, a fost desemnat "campionul campionilor" in 2010 de prestigiosul cotidian francez L'Equipe.

Tenismenul i-a depasit in topul ziarului din Hexagon pe fotbalistii Andres Iniesta, de la FC Barcelona, si Wesley Sneijder, de la Inter Milano.

Nadal, in varsta de 24 de ani, a reusit un an 2010 formidabil, castigand 3 turnee de Grand Slem - Roland Garros, Wimbledon si US Open.

Ibericul ii urmeaza sprinterului Usain Bolt, "campionul campionilor" in 2009.

M.D.

