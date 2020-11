Finala inedita la Turneul Campionilor. Si Nadal, eliminat in semifinale

Medvedev a condus cu 3-0 si 4-1 in setul al doilea, apoi Nadal a revenit si a servit pentru victorie, la 5-4, insa tenismenul rus a obtinut break-ul si a intors definitiva partida in favoarea lui, impunandu-se dupa un meci de doua ore si 35 de minute.Danil Medvedev, neinvins la aceasta editie, a doua din cariera la Turneul Campionilor, va juca in ultimul act impotriva lui Dominic Thiem, locul 3 ATP.Austriacul l-a invins, in semifinale, cu scorul de 7-5, 6-7 (10), 7-6 (5), pe sarbul Novak Djokovici , locul I ATP.Anul trecut, Thiem a pierdut finala Turneului Campionilor, in fata grecului Stefanos Tsitispas, scor 7-6 (6), 2-6, 6-7 (4).Ultimul act al finalei sezonului va avea loc duminica, de la ora 20.00.CITESTE SI: Supriza la Turneul Campionilor. Djokovic, eliminat