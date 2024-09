Nadal se califica in finala Roland Garros cu o victorie categorica

Rafa Nadal s-a calificat in finala masculina de la Roland Garros dupa o victorie categorica in duelul cu argentinianul Juan-Martin Del Potro.

Liderul clasamentului ATP s-a impus in ceva mai mult de doua ore de joc cu scorul de 6-4, 6-1, 6-2.

A fost o partida controlata de Nadal, care obtine o calificare meritata in finala.

Duminica, in meciul cu trofeul pe masa, Nadal in va infrunta pe austriacul Dominic Thiem, cel care a trecut de surprinzatorul Marco Cecchinato tot in trei seturi, insa mult mai dificil.

Rafa Nadal a castigat de zece ori titlul la Roland Garros, ultima data chiar in sezonul trecut.

M.D.

