Premiera in istoria cotidianului L'Equipe, care a ales doi oameni pentru titlul de sportivul anului

Unul dintre cele mai cunoscute ziare de sport din intreaga lume, L'Equipe, din Franta, a surprins pe toata lumea cu decizia sa de a acorda titlul de sportivul anului catre doi competitori.

E vorba de cei mai buni tenismeni all-time, Rafa Nadal si Roger Federer, care in viziunea cotidianului francez au fost cei mai buni sportivi ai anului 2017, la categoria masculin.

Este pentru prima data in istoria de 42 de ani ai ziarului cand acest lucru se intampla.

La categoria feminina, sportiva anului a fost desemnata inotatoarea Katie Ledecky din SUA.

Federer, care in acest an a castigat 2 trofee de Mare Slem, Australian Open si Wimbledon, a mai castigat acest trofeu si in 2004, 2005 si 2006, in timp ce Nadal a triumfat in 2010 si 2013.

Ibericul a castigat in acest an Roland Garros si US Open.

Katie Ledecky a castigat 5 medalii de aur la Mondialele de la Budapesta, mai primind aceasta distinctie de la francezi si in 2013.

