Rafa Nadal ii raspunde controversatului Nick Kyrgios

Tenismenul iberic Rafael Nadal i-a raspuns australianului Nick Kyrgios, dupa ce intre cei doi a izbucnit un scandal urias la Acapulco.

Dupa meciul direct de saptamana trecuta, Nadal a spus ca Kyrgios a fost lipsit de respect prin felul in care s-a bucurat pentru victorie.

In replica, Kyrgios i-a transmis lui Nadal "sa-si vada de treaba" si apoi a publicat o imagine cu o seringa pe o retea de socializare, langa poza ibericului.

Ajuns la Indian Wells, Nadal a incercat sa-l tempereze pe Kyrgios si i-a transmis ca trebuie sa-si dea seama ca este un model pentru copii.

"Suntem liberi sa facem ce vrem pe teren si in afara lui, dar trebuie sa fim constienti ca asta poate avea un impact asupra generatiilor urmatoare. Nick este tanar, faimos si cred ca ar trebui sa promoveze valorile pozitive.

Nu cred ca am fost lipsit de respect prin ce i-am zis, nu am spus nimic pentru a se simti atacat. Nu am timp sa stau pe retelele de socializare pentru a vedea ce posteaza, am si eu o varsta totusi", a afirmat Nadal intr-o conferinta de presa.

C.S.

Ads