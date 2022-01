Rafa Nadal s-a despartit de omul care i-a fost alaturi intreaga cariera

Tenismanul spaniol Rafael Nadal nu va mai beneficia, incepand cu anul 2018, de sprijinul antrenorului si unchiului sau Toni Nadal

''Incepand cu anul 2018, nu il voi mai urma pe Rafael in circuitul profesionist si ma voi consacra, in mod exclusiv, pe academia noastra de tenis'', a spus Toni Nadal pentru tennisitaliano.it.

Toni Nadal a mai precizat: ''Relatiile mele cu nepotul meu sunt mereu excelente. Pe parcursul ultimilor ani, nou nu am avut nicio perioada de criza''.

Este important de subliniat ca Toni Nadal l-a pregatit mereu pe nepotul sau, inca de cand acesta a inceput sa practice tenisul, in copilarie.

Deja absent in primul tur al Cupei Davis, tenismanul spaniol Rafael Nadal a decis sa declare forfait si pentru turneul ATP de la Rotterdam, prevazut intre 13 si 19 februarie, preferand sa se odihneasca, pentru a evita o noua accidentare.

''Dupa ce am fost absent de la unele turnee anul trecut, am inceput bine sezonul si am facut eforturi uriase la Openul Australiei (16-29 ianuarie, unde a fost finalist - n.r.). Medicii mei m-au sfatuit sa ma odihnesc, pentru a evita o accidentare'', a marturisit nr. 6 mondial pe contul sau de Facebook.