Rafael Nadal a devenit jucatorul cu cele mai multe saptamani consecutive in Top 10 ATP

Nadal, 34 de ani, se afla neintrerupt intre primii zece jucatori din circuit din 25 aprilie 2005, de la varsta de 18 ani.Connors a fost intre primii zece jucatori in perioada 23 august 1973 - 25 septembrie 1988.Pe locul al treilea in aceasta ierarhie se afla elvetianul Roger Federer , cu 734 de saptamani (20 mai 2002 - 31 octombrie 2016). El ar fi putut detine recordul de saptamani intre primii zece jucatori, dar o accidentare la genunchi l-a facut sa coboare pana pe locul 17 ATP.Jucatorul elvetian detine totusi recordul de saptamani in Top 10 ATP, 921, urmat de Connors (816), Nadal (790), Andre Agassi (747) si Ivan Lendl (671).Liderul mondial, sarbul Novak Djokovici este pe locul 6 in aceasta ierarhie, cu 656 de saptamani, dintre care 555 consecutive (19 martie 2007 - 29 octombrie 2017).