Rafael Nadal, eliminat de Diego Schwartzman, in sferturi, la Roma

Schwartzman s-a impus dupa un meci de doua ore si trei minute si a castigat primul sau meci din cele zece disputate cu Nadal, care are noua trofee la Foro Italico.In penultimul act, argentinianul, care nu are nicio finala de Masters 1.000 in palmares, va juca impotriva canadianului Denis Shapovalov, locul 14 ATP si cap de serie numarul 12. Shapovalov l-a eliminat pe bulgarul Grigor Dimitrov, locul 22 ATP, cu scorul de 6-2, 3-6, 6-2.Norvegianul Casper Ruud, locul 34, a produs si el o supriza, intrecandu-l, in sferuri, cu 4-6, 6-3, 7-6 (5), pe italianual Matteo Berrettini, locul 8 ATP si cap de serie numarul 4.In semifinale, Ruud va da piept cu liderul ATP, sarbul Novak Djokovici , care l-a depasit, in sferturi, pe germanul Dominik Koepfer, locul 97 ATP, venit din calificari.