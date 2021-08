Motive de îngrijorare pentru Rafael Nadal! Spaniolul s-a retras de la un nou turneu de tenis

Acest nou forfait al fostului lider ATP, în vârstă de 35 de ani, pune sub semnul întrebării prezenţa lui la US Open, ultimul grand slam al anului, programat între 30 august şi 12 septembrie.Nadal a acuzat o accidentare la piciorul stâng, el subliniind că are această problemă de câteva luni. Jucătorul spune că are nevoie de două săptămâni fără dureri pentru a reveni pe teren.De la finala pierdută la Roland Garros, în faţa lui Novak Djokovici , Nadal a mai jucat doar două meciuri, luna aceasta la turneul de la Washington. După ce a ratat turneul de la Wimbledon şi Jocurile Olimpice, el a fost eliminat în optimi de sud-africanul Lloyd Harris, scor 4-6, 6-1, 4-6.La Cincinnati nu vor evolua nici elveţianul Roger Federer , locul 9 ATP, nici sârbul Novak Djokovici, locul I ATP.