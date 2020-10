Rafael Nadal: Sa castig la Roland Garros inseamna totul pentru mine. Am trait aici majoritatea momentelor importante din cariera

"Sa castig aici inseamna totul pentru mine. Nu este momentul sa ma gandesc la al 20-lea trofeu de grand slam. Pentru mine, astazi importanta este victoria de la Roland Garros. Inseamna totul pentru mine. Am trait aici majoritatea momentelor importante din cariera. Ador acest oras si acest teren", a spus Nadal. "In Australia, Novak m-a ucis, dar ziua de astazi a fost pentru mine", a adaugat spaniolul, care a fost invins de Novak Djokovici cu 6-3, 6-2, 6-3, in finala Australian Open din 2019.Spaniolul a transmis si un mesaj de incurajare pentru toata lumea in contextul pandemiei de coronavirus: "Ne confruntam cu unul dintre cele mai dificile momente. Trebuie sa continuam sa mergem, sa ramanem pozitivi si vom trece peste asta impreuna".Spaniolul Rafael Nadal, locul 2 ATP , a castigat, duminica, pentru a 13-a oara, a patra oara consecutiv, turneul de la Roland Garros.Este al 20-lea trofeu de grand slam pentru Nadal, care l-a egalat astfel pe Roger Federer Nadal l-a invins in finala pe liderul ATP, sarbul Novak Djokovici, scor 6-0, 6-2, 7-5, in doua ore si 41 de minute.